Больше благоустроенных дворов станет в Орловской области

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12:50, 21 ноября 2024 года
Больше благоустроенных дворов станет в Орловской областиОб этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
Фото: Ольга Супонева
В Орловской области продолжится ремонт дворовых территорий. В будущем, 2025 году, в планах благоустраивать территории не только по национальному проекту.
Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 20 ноября:
- В будущем году нам удастся отремонтировать больше дворовых территорий за рамками программы.
Отметим, что в основном благоустройство дворов на Орловщине идет в рамках финансирования по национальному проекту "Жилье и городская среда".
Ольга СУПОНЕВА
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