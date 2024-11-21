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12:31, 21 ноября 2024 года В Орловской области стали строить больше многоэтажек и частных домов За 10 месяцев 2024 года введено больше 314 тысяч квадратных метров жилья.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выросло жилищное строительство. По итогам 10 месяцев 2024 года ввод жилья превысил 314 тысяч квадратных метров. Рост отмечается как в многоэтажном строительство, так и в частном секторе.



Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 20 ноября. Показатели в сравнении с 2023 годом выше на 16%. По стране, при этом, средний прирост составил 1,6%.



- Для достижения годового планового показателя, установленного Минстроем России, в Орловской области осталось ввести всего 7,6 тысяч квадратных метров жилья, - комментирует пресс-служба правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА





