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17:47, 21 ноября 2024 года Библиотекари из Троицкого района ЛНР прошли обучение в Орле В орловской Бунинке работала "Школа методиста".



Фото: архив

Библиотекари из Троицкого района ЛНР прошли обучение в орловской Бунинке. В рамках семинара "Школа методиста" они обсудили особенности работы нейросетей, включая типичные ошибки и полезные рекомендации при написании промптов.



Также был представлен опыт применения нейросетей для ведения государственных пабликов и рассмотрены вопросы, связанные с конфиденциальностью данных. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.



- Семинар позволил получить базовые знания о нейросетях и их применении, а также понять, как они могут быть полезны в работе библиотек, – рассказали в библиотеке имени Бунина.





Сергей Мерцалов





