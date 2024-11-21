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12:22, 21 ноября 2024 года У вокзала в Орле задержана женщина с наркотиками в кошельке Изъята "синтетика" в значительном размере.





В Орле на Привокзальной площаде задержана местная жительница с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело.



Как рассказали сайту "Вести-Орел" в штабе ЛО МВД России на станции Орел, женщина по визуальным признакам была в состоянии опьянения. При проверке оказалось, что при себе у нее "синтетика" - производное N-метилэфедрона она хранила в кошельке. Экспертиза показала, что вес наркотика 0,3 грамма, по УК это квалифицируется как значительный размер.



Орловчанка рассказала полицейским, что купила наркотики для личного потребления. По статье 228 УК РФ ей может грозить реальный срок лишения свободы.





Ольга СУПОНЕВА





