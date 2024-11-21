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14:29, 21 ноября 2024 года Два брата из Верховского района устроили дебош в Орле На вызов отреагировали сотрудники Росгвардии.



Фото: архив

В одном из торговых центров Орла сотрудники Росгвардии задержали двух братьев, которые устроили дебош. Они громко кричали, бранились и пытались применить силу.



Прибывшие на место происшествия силовики задержали нарушителей общественного порядка. Ими оказались 34-летние уроженцы Верховского района.



- Для дальнейшего разбирательства братьев, предположительно находившихся в неадекватном состоянии, передали представителям регионального УМВД, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.



С начала года наряды Росгвардии отработали более 2,5 тысяч тревожных сигналов. Было пресечено около 140 правонарушений, а 160 граждан задержаны и переданы представителям полиции.





Сергей Мерцалов





