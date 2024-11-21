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11:56, 21 ноября 2024 года В Орле лечат старинный дуб на бульваре Победы Специалисты ведут обработку фунгицидом и покрывают раны ствола специальным препаратом.



Фото: администрация Орла

В Орле идет лечение старинного дуба на бульваре Победы. Дерево, высаженное в честь отмены крепостного права в 1861 году, обрабатывают и проводят необходимые мероприятия, чтобы сохранить его.



Дуб пострадал осенью 2023 года, тогда часть ствола с ветвями откололась. Дерево обследовала сперва одна комиссия, которая пришла к выводу, что растение нужно снести, но против этого выступила общественность. Затем прибыла столичная комиссия, подключились надзорные органы и в итоге дереву удалось сохранить жизнь. Сейчас специалисты поддерживают здоровье старинного дуба: мэрия заключила контракт с ООО "Здоровый лес" по проведению комплекса оздоровительных мероприятий. Проводится целый ряд работ.





- Идет зачистка необработанных срезов от ранее обрезанных ветвей, обработка срезов фунгицидом, покрытие специализированным защитным средством. Удаление в дупле пораженной древесины, с сохранением твердых слоев и защитных зон древесины. Обработка полости раствором фунгицида и обеспечение естественной вентиляции, а также выравнивание поверхности раны в месте разлома с последующей обработкой фунгицидным препаратом и покрытие специализированным средством по защите ран не пораженных гнилью участков, - рассказали сайту "Вести-Орел" в пресс-службе администрации города Орла.



Редакция нашего сайта следит за судьбой старинного дерева.





Ольга СУПОНЕВА





