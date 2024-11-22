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8:45, 22 ноября 2024 года Орловские священники продолжают общаться со школьниками В регионе запущен просветительский проект.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орловской области продолжает работу просветительский проект "Диалог со священником". Он запущен в рамках национального проекта "Образование".



Так, в основной общеобразовательной школе №2 имени воина Николая Винокурова города Болхова благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов провел урок "Беседа о подвиге". Отец Александр обсудил с учениками 6-9 классов тему подвига и подвижничества. Ребята вспомнили не только героев прошлых войн, но исполняющих свой долг в наши дни: бойцов СВО, врачей, волонтеров.





В Орле клирик Богоявленского собора протоиерей Сергий Гаврюшин пообщался со старшеклассниками гимназии №34 на тему "Семейные ценности". Ребята порассуждали о ценностях в современном мире и о том, как их сохранить. В Кромском районе архимандрит Афанасий (Голенко) провел практическое занятие с ребятами начальной школы по приготовлению просфор. Школьники поучаствовали во всех этапах процесса, а также узнали о роли просфоры в богослужении и молитве, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





Сергей Силаев





