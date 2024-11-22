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11:23, 22 ноября 2024 года
Сегодня в Орле стартует шахматный турнир "Тургеневская осень"Соревнование продлится три дня.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орле 22 ноября начинается ежегодный шахматный турнир "Тургеневская осень". Спортсмены проведут девять партий в течение ближайших трех дней.
В день запланировано по три тура. В пятницу, 22 ноября, игры продлятся с 17:30 до 20:30, а 23-24 ноября с 15:00 до 18:00. На партию дается 15 минут + 10 секунд за ход.
Возрастных ограничений нет, к участию приглашаются все желающие, сообщили в шахматно-шашечной спортивной школе .
Сергей Силаев
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