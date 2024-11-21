Жители Болховского микрорайона Орла попросили завершить ремонт дороги
После работ остались ямы и выбоины.
Фото: скриншот из видео Народного фронта Орловской области
В Народный фронт Орловской области обратились жители Болховского микрорайона Орла. Два месяца назад там завершился ремонт асфальта. Работы проводились в рамках нацпроекта.
Как сообщили в соцсетях общественного движения, летом рабочие положили около 280 метров асфальта, однако дальше дорога оказалась разбита. Водители вынуждены ежедневно объезжать глубокие ямы, отчего страдает подвеска машин.
Активисты народного фронта обратились в региональную прокуратуру с просьбой разобраться в вопросе.