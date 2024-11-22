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9:58, 22 ноября 2024 года Жители мценской деревни два года ждут ремонта водопровода Проблему должны устранить до конца ноября.



Фото: Ольаг Супонева

В редакцию районной газеты "Мценский край" обратились жители деревни Волково. Они рассказали, что из кранов течет вода плохого качества, которую нельзя пить. Сначала водопровод хотели починить в 2023 году, однако ремонт перенесли на 2024 год.



Как стало известно местному изданию, работы по улице Зеленой деревни Волково должны завершить в ноябре 2024 года. Это следует из официального ответа администрации Мценского района.



Как сообщили жители, по состоянию на 20 ноября проблема не решилась. Однако у субподрядчика до конца месяца есть девять дней на ремонт.





Сергей Силаев





