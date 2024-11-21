В Орле на трех улицах отключили горячую воду и тепло
Отключения запланированы до 14:00.
Фото: архив
АО "Орелгортеплоэнерго" сообщило об отключении отопления и горячей воды от котельной по адресу ул. Латышских стрелков 109 21 ноября с 08:00 до 14:00. Ограничения связаны с заменой запорной арматуры на бойлерах.
Потребители, временно оставшиеся без горячей воды и тепла:
ул. Латышских стр. 107;
ул. Авиационная 2, 6;
ул. Комсомольская 272, 274, 282, 284, 286, 288;
Лицей № 28. ул. Латышских стрелков 105.