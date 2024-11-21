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13:52, 21 ноября 2024 года В Орловской области прошли масштабные пожарно-тактические учения Скорость и слаженность действий пожарных играют ключевую роль в спасении жизней людей.







Площадь возгорания превысила 100 квадратных метров. Стеллажи в помещении обрушились, видимость была нулевой. В таких сложных условиях пришлось действовать орловским пожарным во время масштабных пожарно-тактических учений МЧС.



По легенде, огонь охватил продуктовый хаб, который по размерам можно сравнить с футбольным полем. Именно отсюда поставляют продукты во все магазины области. Чтобы остановить возгорание, огнеборцы оперативно приступили к действиям. За работой профессионалов наблюдал Антон Сорокин.





Антон Сорокин





