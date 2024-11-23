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12:31, 21 ноября 2024 года За год в Орловской области количество случаев мошенничества выросло на 35% В полиции напомнили, как действовать, если вам поступил подозрительный звонок.





В Орле состоялся рейд, направленный на предупреждение мошенничества. В нем приняли участие полицейские и представители общественного Совета при УМВД России по Орловской области.



За последний год в регионе количество случаев мошенничества возросло на 35%. В связи с этим сотрудники полиции напоминают жителям, как правильно действовать, если вам поступил подозрительный звонок.



Член общественного совета при УМВД по Орловской области Наталья Марушкина: "Если вы столкнулись с мошенничеством, обязательно сообщите об этом своим близким. Не стоит молчать, ведь первое требование злоумышленников - не говорить об этом никому. Кроме того, если вы понимаете, что вам звонит мошенник, сразу положите трубку".





Антон Сорокин





