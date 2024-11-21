Главная » Новости



12:41, 21 ноября 2024 года Инструктору "Бригады Катукова" в Орле подарили антидроновое ружье Помощь оказали в администрации города.



Фото: "Вести-Орел"

Инструктору орловской "Бригады Катукова", участвующему в СВО, подарили антидроновое ружье. Помощь оказали в администрации города Орла.



Бригада Катукова была сформирована в Орле чуть более года назад, и сейчас в ее составе уже более тысячи человек. Орловские дружинники неоднократно помогали участникам СВО и соседним регионам, предоставляя гуманитарную помощь. Порядка 30 дружинников сейчас участвуют в спецоперации.









Мария Семак





