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9:27, 21 ноября 2024 года В двух детских садах и одной школе Орла ввели ограничения из-за энтеровирусной инфекции Это заболевание чаще всего встречается среди дошкольников.



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В двух детских садах и одной школе Орловской области ввели ограничения в связи с распространением энтеровирусной инфекции. Об этом редакции сайта "Вести-Орел" сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Ограничительные меры коснулись двух групп и одного класса, уточнили в ведомстве.



По данным Роспотребнадзора, в 2024 году энтеровирусная инфекция проявлялась в основном в виде энтеровирусного везикулярного фарингита и энтеровирусной экзантемы. Чаще всего от этой болезни страдают дети, из которых 69% - дошкольники.



В целом уровень заболевамости ЭВИ в регионе в текущем году не превышает среднемноголетние показатели.







Сергей Мерцалов





