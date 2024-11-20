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20:45, 20 ноября 2024 года Журналистка ГТРК "Орел" стала победителем "ТЭФИ-Регион" Анастасия Тычинская увозит статуэтку Орфея как лучшая ведущая информационной программы.





В Туле в эти минуты проходит финал XXIII Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион". В этом году в нем участвовало 515 работ по 18-ти конкурсным номинациям.



Решением жюри наш корреспондент Анастасия Тычинская забирает статуэтку Орфея как лучший ведущий информационной программы.



Программа "Вести-Орел" стала финалистом в номинации "Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч".



Коллектив ГТРК "Орел" поздравляет нашу коллегу с заслуженной наградой.







