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20:31, 20 ноября 2024 года В Орловской области введут запрет на продажу пиротехники Он будет действовать с 1 декабря по 14 января.





В Орловской области введут запрет на продажу пиротехники. Он будет действовать с 1 декабря по 14 января. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира.



Глава региона пояснил, что решение принято оперштабом на основании информации о том, что к Новому году в Россию могут попытаться ввозить взрывные устройства под видом пиротехнических изделий.





Артем Ежаков





