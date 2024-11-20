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17:46, 20 ноября 2024 года

В Орле за мошенничество с автостраховкой осудят два десятка человек

Ущерб от преступлений составил порядка пяти миллионов рублей.


В Орле приступают к судебному рассмотрению уголовного дела в отношении 22 человек. Как считает следствие, все они были замешаны в мошенничестве в сфере автострахования.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, 52-летний мужчина создал организованную группу из 10 человек. Также к преступлениям привлекались еще 12 обвиняемых.

В период с октября 2018-го по февраль 2022-го года обвиняемые инсценировали 81 ДТП. Предварительно, детали на машинах заменялись на поврежденные, либо умышленно разбивались стекла, гнулись диски и так далее. Затем злоумышленники делали и отправляли фиктивные документы о наступлении страховых случаев в страховые компании.

Следователи вскрыли 22 подобных факта: 10 хищений на сумму порядка пяти миллионов рублей и 12 покушений на хищение денежных средств на сумму более полутора миллиона рублей.


Артем Ежаков
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