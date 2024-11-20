Главная » Новости



21:00, 20 ноября 2024 года В Орле открыли центр по трудоустройству в железнодорожной отрасли Спрос на вакансии здесь традиционно высокий.







На железнодорожном вокзале Орла открыли центр по трудоустройству в железнодорожной отрасли. Спрос на вакансии здесь традиционно высокий.



Основной задачей центра станет подбор кандидатов для возможного последующего трудоустройства в структурные подразделения железной дороги, а также оказание консультативной помощи. Управление труда и занятости города Орла активно сотрудничает с железнодорожниками. В перспективе здесь появятся окна службы занятости. Подробнее о новом центре расскажет Анастасия Миносьян.





Анастасия Миносьян





