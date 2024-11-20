Западный обход Орла построят москвичи

Контракт подписан с дорожно-строительной компанией "Автобан".
Дорожно-строительная компания "Автобан" получила контракт на строительство Западного обхода Орла. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Обход свяжет участки М-2 "Крым" и Р-120 "Орел — Брянск".
Как сообщается на сайте самой компании, ими построено более 200 объектов, включая, например, обход Тольятти.
Возведение планируют завершить до конца октября 2028-го года. Проект реализуется по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее с соответствующим ходатайством к главе кабмина обратился губернатор Андрей Клычков.