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9:56, 21 ноября 2024 года Прихожанки орловского храма шьют одежду для солдат Помощь бойцам оказывают волонтеры Свято-Успенского храма.







Уже больше полугода в стенах Успенского храма в Орле не стихает звук швейных машин. Прихожанки, стремясь помочь тем, кто защищает нашу Родину, шьют одежду для военных. У многих на передовой родные и друзья.



Все началось с изготовления бафов, востребованных в холодное время года. Именно тогда появилась швейная группа. Ее костяк составила православная молодежь. Позже по просьбе военных медиков было решено шить одежду для раненых.



Прихожане храма отправили на передовую уже не одну посылку. Вещи, продукты, вода, квадракоптеры и детские письма - все это необходимо бойцам, а также искренняя молитва о том, чтобы бойцы выжили и вернулись домой.





Татьяна Тимохина





