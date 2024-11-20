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15:40, 20 ноября 2024 года Волейболисты "Орла" успешно стартовали в чемпионате первой лиги Первый тур наша команда проводила на своей площадке.







Орловские волейболисты начали выступление в чемпионате первой лиги. Первый тур прошел на домашней площадке.



На счету орловцев победа над десногорским "Полимером" и "Тулой" со счетом 3:0 по партиям. Единственное поражение орлам нанес коллектив "Белогорье-3".



Следующий тур наша команда проведет на выезде в Брянске в декабре.





Анастасия Дорохова





