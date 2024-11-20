На Орловщине открыли еще четыре клуба самбо

Они появились в Шаблыкино, Знаменском, Болхове и в Орле.
20 ноября в Орловской области начали работу еще четыре клуба самбо. Клубы появились в Шаблыкино, Знаменском, Болхове и в Орле. Всего за два года реализации проекта "Za самбо" в регионе открыто почти полсотни секций по этой борьбе.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что число занимающихся самбо в регионе к концу 2024-го года может вырасти до полутора тысяч. За два года число ребят, занимающихся этой борьбой, выросло со ста до 1300.