Главная » Новости



19:55, 20 ноября 2024 года На Орловщине открыли еще четыре клуба самбо Они появились в Шаблыкино, Знаменском, Болхове и в Орле.







20 ноября в Орловской области начали работу еще четыре клуба самбо. Клубы появились в Шаблыкино, Знаменском, Болхове и в Орле. Всего за два года реализации проекта "Za самбо" в регионе открыто почти полсотни секций по этой борьбе.



Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что число занимающихся самбо в регионе к концу 2024-го года может вырасти до полутора тысяч. За два года число ребят, занимающихся этой борьбой, выросло со ста до 1300.





Екатерина Габова





