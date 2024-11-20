В центре Орла нашли останки 40 людей

В центре Орла на "стрелке" нашли останки 40 людей. На костях заметны следы насильственной смерти.
Как утверждают археологи, останки принадлежат мужчинам и, возможно, они относятся к Смутному времени.
Олег Радюш, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологии РАН (г. Москва):"Те черепа, которые смотрели, везде нанесены травмы сабельными ударами или ударами тупыми предметами. Возможно, даже их полуживыми туда кидали, то есть это следы какого-то преступления, резни".
Что произошло, будут выяснять в лаборатории института археологии РАН, куда все останки отправятся на экспертизу.
В 1615-м году на Орловщине действовал бандит Александр Лисовский. И, возможно, именно жертв его преступлений и нашли археологи.