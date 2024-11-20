Главная » Новости



15:33, 20 ноября 2024 года В центре Орла нашли останки 40 людей Возможно, они относятся к Смутному времени.







В центре Орла на "стрелке" нашли останки 40 людей. На костях заметны следы насильственной смерти.



Как утверждают археологи, останки принадлежат мужчинам и, возможно, они относятся к Смутному времени.

Олег Радюш, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологии РАН (г. Москва): "Те черепа, которые смотрели, везде нанесены травмы сабельными ударами или ударами тупыми предметами. Возможно, даже их полуживыми туда кидали, то есть это следы какого-то преступления, резни". Что произошло, будут выяснять в лаборатории института археологии РАН, куда все останки отправятся на экспертизу.



В 1615-м году на Орловщине действовал бандит Александр Лисовский. И, возможно, именно жертв его преступлений и нашли археологи.





Антон Сорокин





