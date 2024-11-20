Шестерых орловчанок осудят за организацию незаконной миграции

За деньги женщины выходили замуж за иностранцев, что помогало мигрантам получить вид на жительство в упрощенном порядке.

Шестерых орловчанок осудят за организацию незаконной миграции. Дело рассмотрят в калужском суде.



Как сообщили в прокуратуре региона, женщины вступили в сговор с иностранцем для организации незаконного пребывания мигрантов на территории России.



За деньги орловчанки выходили замуж за иностранцев, которые потом оформляли отцовство на детей фиктивных жен, что помогало получить вид на жительство в упрощенном порядке. Таким способом его незаконно оформили 12 человек.