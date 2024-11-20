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16:52, 20 ноября 2024 года В Орле будут работать два десятка зимних спортплощадок Адреса назвали в городском совете.





В Орле будут работать два десятка зимних спортплощадок. Подготовку спортивной базы изучили на заседании профильного комитета горсовета.



В Советском районе будут работать ледовая площадка для массового катания на базе спортшколы "Ледовое поколение", а также лыжная трасса в парке Победы.



В Заводском районе организуют:



• шесть хоккейных кортов (адреса: ул. Комсомольская, 192, 254, 288, ул. Розы Люксембург, 54, ул. Емлютина, 2, ул. Планерная, в районе дома 10а по ул. Кромская);



• две ледовые площадки у школ № 25, 26, ледовую арену в ТМК "Гринн", площадку спортшколы "Ледовое поколение" на ул. Зеленина, 4);



• Две лыжные трассы (ул. Планерная, в районе дома № 10а по ул. Кромская, лесопосадка "Лужки").



В Железнодорожном районе будут доступны два хоккейных корта (ул. Советская, 29, ул. Привокзальная, 8), три ледовые площадки (школы №3, 31, 33).



В Северном районе заработают четыре хоккейных корта (ул. Маринченко, 9б; ул. Московское шоссе, 163, ул. Московское шоссе, 166, ул. Кузнецова, 2), две лыжных трассы (ул. Маринченко, 9б и в Медведевском лесу).





Артем Ежаков





