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16:52, 20 ноября 2024 года

В Орле будут работать два десятка зимних спортплощадок

Адреса назвали в городском совете.


В Орле будут работать два десятка зимних спортплощадок. Подготовку спортивной базы изучили на заседании профильного комитета горсовета.

В Советском районе будут работать ледовая площадка для массового катания на базе спортшколы "Ледовое поколение", а также лыжная трасса в парке Победы.

В Заводском районе организуют:

• шесть хоккейных кортов (адреса: ул. Комсомольская, 192, 254, 288, ул. Розы Люксембург, 54, ул. Емлютина, 2, ул. Планерная, в районе дома 10а по ул. Кромская);

• две ледовые площадки у школ № 25, 26, ледовую арену в ТМК "Гринн", площадку спортшколы "Ледовое поколение" на ул. Зеленина, 4);

• Две лыжные трассы (ул. Планерная, в районе дома № 10а по ул. Кромская, лесопосадка "Лужки").

В Железнодорожном районе будут доступны два хоккейных корта (ул. Советская, 29, ул. Привокзальная, 8), три ледовые площадки (школы №3, 31, 33).

В Северном районе заработают четыре хоккейных корта (ул. Маринченко, 9б; ул. Московское шоссе, 163, ул. Московское шоссе, 166, ул. Кузнецова, 2), две лыжных трассы (ул. Маринченко, 9б и в Медведевском лесу).


Артем Ежаков
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