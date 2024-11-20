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13:02, 20 ноября 2024 года

Новым руководителем Орловского таможенного поста стал Максим Долгодуш

Его уже представили губернатору Андрею Клычкову.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

20 ноября губернатору Андрею Клычкову представили нового руководителя Орловского таможенного поста Максима Долгодуша. Рабочая встреча с участием начальника Курской таможни Владимиром Киссером прошла в обладминистрации. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".

Максим Владимирович Долгодуш в таможенных органах с февраля 2003 года. Службу начинал с должности старшего таможенного инспектора отдела контроля за доставкой и транзитом товаров Курской таможни. С ноября 2023 года - заместитель начальника Курского таможенного поста.

Губернатор отметил, что Орловский таможенный пост приобретает особое значение в свете событий, происходящих в приграничных регионах. Также он подчеркнул, что Орловская область активизировала свою внешнеэкономическую деятельность, и перед ней стоит задача по реализации ряда новых инвестиционных проектов.


Сергей Мерцалов
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