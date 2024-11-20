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13:44, 20 ноября 2024 года В Северном районе Орла районе планируют установить новогоднюю елку Этот вопрос рассмотрят на профильном комитете горсовета.



Фото: Василий Новиков

В Северном районе Орла планируют установить новогоднюю елку. Этот вопрос рассмотрят на профильном комитете горсовета.



По словам председателя орловского горсовета Новикова, в планах не было установки новогодней ели в Северном районе. Это вызвало недовольство жителей.



- Абсолютно с ними солидарен и считаю, что эту ошибку администрации надо исправить и установить праздничную елку в центральной части района, на площади Содружества, - написал Новиков в соцсетях.



Областной центр продолжает подготовку к празднованию Нового года. Искусственные новогодние ели появятся на центральной площади имени Ленина, у театра кукол на улице Советской, у театра "Свободное пространство" и на площадке перед городским центром культуры.





Сергей Мерцалов





