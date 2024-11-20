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11:44, 20 ноября 2024 года В Орле подводят итоги конкурса "Человек славен трудом" В соревновании поучаствовали почти 150 человек.



Фото: Татьяна Тимохина

В орловском "Кванториуме" 20 ноября подводят итоги конкурса "Человек славен трудом". О своих родных, соседях, людях разных профессий орловцы рассказывали в рисунках, проектах, видеороликах и статьях.



Конкурс прошел уже в третий раз. Подробности смотрите в ближайших выпусках "Вестей".





Татьяна Тимохина





