В селе под Орлом открыли новый модульный ФАП

Строительство здания обошлось в 4,5 миллиона рублей.
Фото: газета "Сельская правда"
В селе Столбецкое Покровского района открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В торжественном событии приняли участие руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Альянов, представители местной власти, бизнес-сообщества, медики и жители.
До переезда ФАП находился в помещении старой сельской школы. Строительство нового здания обошлось в 4,5 миллиона рублей. Еще 1,6 миллиона рублей было выделено на закупку оборудования. В частности, ФАП оснастили портативными электрокардиографом и дефибриллятором.
Новый фельдшерско-акушерский пункт построили благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщаетинфопортал Орловской области.