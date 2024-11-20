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10:53, 20 ноября 2024 года В Орле водитель "Лады" сбил пенсионера на пешеходном переходе Авария случилась на Наугорском шоссе.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Днем 19 ноября в Орле на Наугорском шоссе в ДТП пострадал 65-летний мужчина. Он попал под колеса автомобиля "Лада".



Как сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции, 39-летний водитель отечественного авто двигался со стороны улицы Цветаева в направлении улицы Лескова. В районе дома №42 по Наугорскому шоссе он сбил пенсионера, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован.







Сергей Мерцалов





