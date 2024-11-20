В Орле водитель "Лады" сбил пенсионера на пешеходном переходе
Авария случилась на Наугорском шоссе.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
Днем 19 ноября в Орле на Наугорском шоссе в ДТП пострадал 65-летний мужчина. Он попал под колеса автомобиля "Лада".
Как сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции, 39-летний водитель отечественного авто двигался со стороны улицы Цветаева в направлении улицы Лескова. В районе дома №42 по Наугорскому шоссе он сбил пенсионера, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован.