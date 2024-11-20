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10:19, 20 ноября 2024 года Под Орлом столкнулись фура и автобус В результате аварии один человек получил травмы.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Ночью 20 ноября на трассе М-2 "Крым" произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель фуры. Как сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции, авария случилась в районе 327-го километра.



Водитель большегрузного автомобиля "Ситрак", двигавшийся со стороны Орла в направлении Москвы, нарушил боковой интервал и столкнулся с автобусом "Ивеко". От удара фура опрокинулась в кювет.



В результате ДТП 54-летний водитель "Ситрака" получил ранения и был госпитализирован.







Сергей Мерцалов





