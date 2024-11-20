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9:32, 20 ноября 2024 года Орловец Андрей Пашин удостоен благодарности Государственной Думы Более 30 лет он трудится в высшей школе.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Исполняющий обязанности первого проректора ОГУ имени Тургенева Андрей Пашин удостоен благодарности Государственной думы РФ. Награду он получил в преддверии Дня преподавателя высшей школы. Лучших представителей профессии чествовали накануне в столичном Доме союзов на Охотном ряду.



Почетный работник сферы образования России Андрей Пашин уже 30 лет работает в высшей школе. Он активно участвует в подготовке инициатив федерального и регионального уровня, некоторые из которых были приняты в качестве законов.



С наградой Андрея Пашина и других преподавателей поздравила депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".









Сергей Мерцалов





