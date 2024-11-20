Главная » Новости



11:24, 20 ноября 2024 года Элеватор в Нарышкино перестроился под новые веяния рынка Здесь работают со льном, спрос на который огромен как в России, так и за рубежом.







Элеватор в Нарышкино перестроился под новые веяния рынка. Здесь работают со льном, спрос на который огромен как в России, так и за рубежом. Сейчас в Орловской области льном больше никто не занимается.



Одномоментно элеватор может хранить до 100 тысяч тонн зерна. Ранее сюда вложили около полумиллиарда рублей. Сейчас модернизация не требуется, а элеватор – один из крупнейших налогоплательщиков Урицкого района.





Анастасия Миносьян





