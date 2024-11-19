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20:21, 19 ноября 2024 года В Орле проектирование ремонта двух школ оказалось в центре уголовного дела Речь идет о гимназии №39 и школы №15.







В Орле после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В центре разбирательства оказалось проектирование капитального ремонта в гимназии №39 и школы №15.



По версии следствия, подрядчик сделал проектно-сметную документацию без учета выполнения ряда необходимых работ. Из-за допущенных нарушений проекты не могут быть исполнены, а стоимость капремонта школ с учетом полного объема работ возрастет в общей сумме на 50 миллионов рублей. Бюджету причинен ущерб в размере более 3,6 миллиона рублей.



Погрешностей в проектах много. Вместе со спортивным и актовым залами без отопления осталась входная группа в 39-й гимназии, некоторые санузлы с наружными стенами. Также в тех же санузлах новые стояки в диаметре уже положенных в два раза.





Антон Киселёв





