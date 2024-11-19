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18:22, 19 ноября 2024 года Виновнику поножовщины в Артельном переулке Орла дали 10 лет колонии Ссора закончилась убийством.



Фото: СУ СК России по Орловской области

Северный районный суд Орла приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за убийство 46-летнего мужчины. Трагедия случилась в конце апреля в переулке Артельном.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области и прокуратуре, осужденный вечером находился в компании возле подъезда одного из домов. В один момент мужчины поссорились, осужденный схватился за нож и пятью ударами зарезал жертву.





Артем Ежаков





