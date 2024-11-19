Андрей Клычков стал участником форума "Транспорт России"
На нем определили ключевые векторы развития транспортной отрасли.
Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков стал участником XVIII Международного форума "Транспорт России". Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".
Четыре тысячи участников определяли ключевые векторы развития транспортной отрасли. На профильной выставке были представлены все значимые проекты инфраструктурного строительства и логистики, транспорта. Свои инновационные разработки и передовые технологии показали более 100 компаний.