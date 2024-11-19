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17:10, 19 ноября 2024 года В Орле рядом с "Трилистником" ставят елку Украшение города к празднику в самом разгаре.





Видео: Мария Семак

В Орле на улице Брестской ставят елку, практически готов ее каркас. Украшение города к празднику в самом разгаре. Напомним, что основные работы должны закончить к 1 декабря.



В областной столице уже поставили главную елку на площади Ленина, рядом начали монтировать ледовый каток. Уже готовы домики для традиционной новогодней ярмарки.





Артем Ежаков





