В Орле кадеты соберутся на балу в честь Дня Героев Отечества

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8:56, 20 ноября 2024 года
В Орле кадеты соберутся на балу в честь Дня Героев ОтечестваТоржество пройдет 8 декабря.
8 декабря в Орле пройдет губернский кадетский бал "Виват, кадет!", посвященный Дню Героев Отечества. Торжество состоится в библиотеке Бунина, сообщили в Орловской митрополии.
По всем вопросам участия в балу можно обращаться по телефону: 89803664202.
День героев Отечества отмечается в стране 9 декабря. Поздравления в этот праздник принимают Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Артем Ежаков
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