ОРВИ в Орловской области пошли в рост

В Орловской области с 11 по 17 ноября с симптомами ОРВИ к врачам обратились чуть больше четырех тысяч человек. Это на 11,1% больше позапрошлой семидневки. Доля детей в возрасте до 14 лет среди больных составляет 49,2%. Статистику привели в Роспотребнадзоре.
COVID-19 заболели 317 человек. Здесь заболеваемость снизилась на 2,5%.
От гриппа тем временем привито 43,4% населения региона.
В области продолжают присутствовать возбудители COVID-19, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, вирусы гриппа.