Главная » Новости



19:22, 19 ноября 2024 года ОРВИ в Орловской области пошли в рост Заболеваемость выросла на 11,1%.





В Орловской области с 11 по 17 ноября с симптомами ОРВИ к врачам обратились чуть больше четырех тысяч человек. Это на 11,1% больше позапрошлой семидневки. Доля детей в возрасте до 14 лет среди больных составляет 49,2%. Статистику привели в Роспотребнадзоре.



COVID-19 заболели 317 человек. Здесь заболеваемость снизилась на 2,5%.



От гриппа тем временем привито 43,4% населения региона.



В области продолжают присутствовать возбудители COVID-19, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, вирусы гриппа.





Артем Ежаков





