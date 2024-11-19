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19:55, 19 ноября 2024 года
В Орле продолжается ямочный ремонт литым асфальтом"Спецавтобаза" закупит еще тысячу тонн материала.
В Орле ремонтируют дороги литым асфальтом. Специальная техника может обновлять покрытие при температуре до 10 градусов мороза.
На "Спецавтобазе" рассказали, что предприятие закупает тысячу тонн литого асфальта. Этого хватит на ремонт восьми тысяч квадратных метров дорог.
Татьяна Тимохина
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