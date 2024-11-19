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19:07, 19 ноября 2024 года Три с половиной тысячи орловских школьников стали участникам проекта "Хранители истории" Он объединил самых активных и талантливых ребят.







Три с половиной тысячи орловских школьников присоединились к масштабному проекту «Хранители истории». Он объединяет активных ребят, которые не просто заучивают даты по учебникам, а вносят свой вклад в сохранение памятных мест, занимаются изучением архивов и серьезными исследованиями.



Среди участников проекта есть те, кто еще не получил паспорт, и те, кто уже носит ордена на груди и кадетскую форму, которая стала частью их повседневного гардероба. Всех их объединяет стремление изучать и сохранять историю родного края. Каждый делает это по-разному: кто-то несет почетную "Вахту Памяти", кто-то ухаживает за памятниками и мемориалами, установленными в их населенном пункте.



На встрече "первички" ребята поделились тем, что уже сделали, и рассказали о своих планах на будущее. Подробности - в сюжете Никиты Харина.





Никита Харин





