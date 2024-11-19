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16:27, 19 ноября 2024 года Прокуратура Орла потребовала перерасчета для горожан за "ржавую" воду Надзорное ведомство провело проверку по факту некачественного водоснабжения.





Прокуратура Советского района города Орла провела проверку по факту некачественного водоснабжения горожан.



16 ноября в результате аварии была нарушена подача качественной питьевой воды в Заводском и Советском районах Орла, а также части Орловского муниципального округа. В поставляемом ресурсе превышены допустимые нормативные показатели.



По факту случившегося внесено представление об устранении нарушений. Также ведомство поставило вопрос о перерасчете гражданам платы.



Помимо этого, на рассмотрение в Роспотребнадзор направлено постановление о возбуждении административного дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.





Артем Ежаков





