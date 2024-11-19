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16:33, 19 ноября 2024 года В Ливнах экс-следователь ответит в суде за фальсификацию доказательств Вину она не признала.





Ливенский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего старшего следователя отделения МВД России по Должанскому району. Женщину обвиняют в фальсификации доказательств.



Как сообщили в СУ СК России по региону, женщина расследовала хранение наркотиков. Чтобы облегчить себе работу, она составила протоколы допросов двоих свидетелей без фактического его проведения, а также расписалась там от их имени.



Вину женщина не признала. Итоговый приговор вынесет суд.





Артем Ежаков





