В Орле завершился межрегиональный фестиваль"Бархат кулис"
На сцене орловского областного центра народного творчества выступили актеры из регионов ЦФО.
В Орле завершился межрегиональный фестиваль "Бархат кулис". В мероприятии, посвященном студенческому и любительскому театру, приняли участие 30 театральных студий и коллективов народного творчества из Орла, Тулы, Рязани, Воронежа и других регионов ЦФО.
Артисты с вдохновением и профессионализмом воплощали на сцене свои творческие идеи. За "Бархат кулис" заглянул наш корреспондент Антон Сорокин.