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7:17, 20 ноября 2024 года Народные приметы на 20 ноября 2024 года: традиции в Федотов день Почему сегодня нельзя ругаться и как по погоде предсказать зиму.



Фото: архив

В народном календаре 20 ноября 2024 - Федотов день. Рассказываем, какие есть народные приметы, чего нельзя делать, что можно, а также какие есть приметы о погоде.



ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ



Плохой приметой считается конфликтовать, ссориться и ругаться - это сулит проблемы со здоровьем. Нельзя на Федота проявлять малодушие и трусость, если решили выполнить какое-то дело - беритесь за него, не откладывайте, иначе потом может долго ничего не получиться. При этом за крупные дела и проекты лучше не браться. Также время неподходящее для путешествий.



Еще по поверьям, сегодня нельзя каким бы то ни было образом обижать птиц, например, прогонять их.



ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО



А вот позаботиться о птицах, покормить, повесить кормушки, считается хорошей приметой, это сулит удачу.



В этот день беременным женщинам принято молиться у иконы "Взыграние", посетить храм. Также о зачатии могут помолиться женщины, у которых не получается забеременнеть.



ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ



Наши предки могли по погоде 20 ноября предсказать зиму. Если в этот день было много снега, то и зиму ждали снежную. Утро морозное и солнечное - такой будет и зима, холодной и солнечной. День без ветра - зимние месяцы будут умеренными, морозы не сильными. Если метет - весной жди серьезного паводка.





Ольга СУПОНЕВА





