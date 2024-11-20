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7:17, 20 ноября 2024 года

Народные приметы на 20 ноября 2024 года: традиции в Федотов день

Почему сегодня нельзя ругаться и как по погоде предсказать зиму.

Фото: архив

В народном календаре 20 ноября 2024  - Федотов день. Рассказываем, какие есть народные приметы, чего нельзя делать, что можно, а также какие есть приметы о погоде. 

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Плохой приметой считается конфликтовать, ссориться и ругаться - это сулит проблемы со здоровьем. Нельзя на Федота проявлять малодушие и трусость, если решили выполнить какое-то дело - беритесь за него, не откладывайте, иначе потом может долго ничего не получиться. При этом за крупные дела и проекты лучше не браться. Также время неподходящее для путешествий. 

Еще по поверьям, сегодня нельзя каким бы то ни было образом обижать птиц, например, прогонять их. 

ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО

А вот позаботиться о птицах, покормить, повесить кормушки, считается хорошей приметой, это сулит удачу.

В этот день беременным женщинам принято молиться у иконы "Взыграние", посетить храм. Также о зачатии могут помолиться женщины, у которых не получается забеременнеть. 

ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ

Наши предки могли по погоде 20 ноября предсказать зиму. Если в этот день было много снега, то и зиму ждали снежную. Утро морозное и солнечное - такой будет и зима, холодной и солнечной. День без ветра - зимние месяцы будут умеренными, морозы не сильными. Если метет - весной жди серьезного паводка.


Ольга СУПОНЕВА
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