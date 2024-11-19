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16:54, 19 ноября 2024 года В Орле соревнуются лучшие каратисты планеты В областной столице проходят чемпионат и первенство мира по всестилевому карате.







В Орле проходят чемпионат и первенство мира по всестилевому карате. В первом участвуют 26 стран и 428 спортсменов в 77 командах, первенство приняло шесть стран и полторы тысячи спортсменов из 89 команд.



Среди участников есть каратисты из Германии, Литвы и Молдовы.



Завершатся соревнования 25 ноября.





Анастасия Дорохова





