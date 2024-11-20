В Орловской области переименовали железнодорожные станции
Названия получили три "километровые" платформы.
В Орловской области переименовали железнодорожные станции. Названия получили три "километровые" платформы.
Как сообщили в пресс-службе МЖД, остановочный пункт "319-й километр" получил название "Посадская"; остановочный пункт "324-й километр" теперь Верхняя Зароща, а остановочный пункт "327-й километр" стал Нижней Зарощей.
Всего на Московской железной дороге переименовали 54 остановки и платформы, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров.