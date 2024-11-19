В центре Орла устанавливают каток

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14:36, 19 ноября 2024 года
В центре Орла устанавливают катокОриентировочно, его откроют 27 декабря.
На площади Ленина в Орле начали устанавливать ледовый каток. Рабочие уже наметили его границы.
Напомним, что каток ориентировочно откроют 27 декабря, но ориентироваться будут на погоду. Об этом ранее заявила исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла Мария Родштейн.
Напомним, что прошлый каток работал с 30 декабря 2023-го до 10 марта 2024-го года. Традиционно коньки можно было взять напрокат.
Артем Ежаков
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