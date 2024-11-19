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11:38, 19 ноября 2024 года Жителей Орла просят не пугаться гула вертолетов и самолетов Над городом летает российская авиация.



Фото: архив "Вестей"

Жителей Орла просят не беспокоиться из-за шума вертолетов и самолетов. В небе над городом летает российская авиация. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Горожан также попросили не снимать наши вертолеты и самолеты, чтобы не раскрывать их местоположение. Особенно это касается дневного времени суток.







Сергей Мерцалов





